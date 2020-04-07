Вячеслав Володин предложил оперативному штабу по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации «взять на контроль» обеспечение врачей медицинскими масками и средствами защиты.

— Нам сейчас очень важно поддержать врачей, медицинский персонал, особенно тех, кто работает в поликлиниках, потому что они менее защищены и испытывают дефицит масок, одежды и очков, — отметил Вячеслав Володин. Председатель Госдумы попросил оперштаб «взять эти вопросы на контроль». — Тот, кто работает в поликлиниках, ходит по вызовам, встречается с пациентами, должен быть защищен. Нет в достаточном количестве масок, нет в достаточном количестве других защитных средств, хотелось бы, чтобы этот вопрос не самый сложный мы как можно быстрее сняли с повестки и решили, — подчеркнул Володин.