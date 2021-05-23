Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями Базарно-Карабулакского района Вячеслав Володин предложил определить приоритеты в строительстве дорог региона.

Речь идет об устранении дорожных разрывов и появлении «перемычек» между районами.

— Надо посмотреть, что можно сделать уже в этом году, а где требуется подготовить проектную документацию, с тем чтобы на следующий год заложить сами работы, — сказал федеральный политик.

Он отметил, что после передачи дорог на федеральный уровень у региона сэкономлены средства, но системно работа по строительству новых дорог почему-то не ведется.