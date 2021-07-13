Первые десять из 70 новых троллейбусов уже прибыли в город. Об этом сообщает телеграм-канал председателя госдумы Вячеслава Володина.

В эти минуты новый транспорт едет по улицам города в СГЭТ. Вячеслав Володин обратил внимание, что новые троллейбусы оборудованы всем необходимым, в том числе кондиционерами, что сделает поездки в такую жару комфортными.

Он считает, что все выходящие на маршруты в Саратове троллейбусы необходимо оснастить кондиционерами.

— Предлагаю руководству СГЭТ подумать над тем, как решить этот вопрос. Со своей стороны готов оказать помощь. Не такая это сложная проблема, но если мы ее решим, людям будет более комфортно. Давайте постараемся, — отметил в видеообращении Володин.