Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов посетил монтажный техникум на Новоузенской улице, который пустует уже пять лет. Он предложил использовать это здание для расширения школы №77.

Местные жители не раз жаловались ему на переполненность учреждения, которое рассчитано на 960 человек, но там учится 1338.

На сегодняшний день оформляются документы на передачу здания в областную собственность. Вячеслав Володин предложил местным властям до 1 июля сделать смету, определить, что необходимо, чтобы провести капитальный ремонт здания с реконструкцией.

— Постараемся найти средства и провести работы в этом году. С января после каникул надо запускать школу, чтобы разгрузить все близлежащие образовательные учреждения, — подчеркнул федеральный политик.

Еще Вячеслав Володин предложил чиновникам провести ревизию городских объектов. Он сказал, что за счет подобных решений можно решить многие проблемные вопросы в городе. Например, перепрофилировать авиационный техникум под расширение школы №2.