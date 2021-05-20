Председатель ГД Вячеслав Володин посетил поселок ЗАТО Светлый. Он посетил местный местный стадион и зашел в детско-юношескую спортивную школу.

Жители и тренеры рассказали ему, что здесь очень много детей и взрослых занимаются самыми разными видами спорта, но объекты не отвечают современным стандартам. Федеральный политик предложил провести реконструкцию стадиона — до ноября. И разработать проект на расширение спортивной школы: сейчас места всем спортсменам не хватает.

Жители также рассказали, что в поселке отсутствует бассейн — вынуждены заниматься плаванием в Татищево. Володин предложил подумать над расположением здесь не только бассейна, но и круглогодичной ледовой арены, площадки для мини-футбола.

Вячеслав Володин осмотрел и территорию двух школ, которые находятся рядом друг с другом. Он предложил построить для школьников бассейн, который будет связан со школами крытыми переходами. А еще начать разрабатывать проекты капремонта и перепланировки на местные дом культуры и школу искусств.