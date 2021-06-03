Председатель ГД Вячеслав Володин во время одного из своих визитов в Саратов предложил построить три парка на 271 гектаре земли бывшего САЗа, которая сейчас находится в собственности государства.

Он предложил построить там городскй парк, аквапарк и индустриальный парк. И подумать над тем, какие предприятия будут работать в последнем из объектов.

— У нас когда начинается разговор о создании рабочих мест, все говорят: создавайте рабочие места. Правильно. Но мы должны понять: раньше можно было завод построить, а вокруг завода — землянки, бараки. Как, собственно, многие заводы у нас строились, и вокруг них строились поселки. Сейчас это нереально. Сейчас надо создать комфортные условия, и тогда придет бизнес, и тогда появятся рабочие места, — подчеркнул федеральный политик.