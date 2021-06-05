Председатель ГД Вячеслав Володин выступил с инициативой присвоить дорогам через райцентры в Саратовской области статус транзитных на конференции реготделения «Единой России».

Это предложение прокомментировал в своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.

— Эти слова призывают к решению задач, важных для людей. За живое многих задел, в том числе, дорожный вопрос. Участки областных дорог, которые проходят через райцентры, сегодня обслуживаются силами муниципалитетов. При том, что по сути они являются областными, и было бы правильно присвоить им соответствующий статус. Чтобы за их ремонт и содержание несла ответственность область. Как уже сделано в областном центре. Представители райцентров в зале оживились. Инициатива спикера поможет восстановить справедливость. Чтобы не только в Саратове, но и во всех райцентрах муниципалитетам не пришлось бы тратить средства на ключевые магистрали, которые несут огромную транзитную нагрузку. И постоянно нуждаются в ремонте. Знаю, насколько это актуальный вопрос. В том числе, в моем округе — для Вольска, Хвалынска и других городов. Готов обсудить эту проблему на местах, чтобы выйти на конструктивное решение, — написал он.