Вячеслав Володин побывал во вторник 24 августа с рабочим визитом в Петровске Саратовской области.

Напомним, ранее спикер Госдумы основательно и по делу раскритиковал здешнюю подрядную организацию «Наследие» и теперь уже бывшего главу района за срывы сроков сдачи аж трех объектов с федеральным финансированием.

Речь в частности, — о реставрации объекта культурного наследия регионального значения, железнодорожного моста через реку Медведица, а также — обустройстве зоны отдыха возле реки.

На этот раз Володин обратил внимание на качество и необходимость работ по благоустройству береговой линии Медведицы. При этом он подчеркнул, что будет пристально следить за их выполнением.

И уже были выявлены принципиальные недочёты. Оказалось, возле реки для отдыхающих не предусмотрен пляж, а только солярий.

— Жара 40 градусов и к речке никто не подойдет? Ведите сюда всю облдуму, в этот солярий. И сидите там, пока мозги не заработают, – отчитал Володин таких «придумщиков», указав сделать реку доступной для населения Петровска.

Хромают и темпы работ. Пока этот объект готов только на 30%, хотя до наступления минусовых температур осталось совсем немного времени.

В очередной раз Володин констатировал, что власти на местах плохо готовы к эффективной работе. Чиновникам необходимо повышать саою квалификацию.