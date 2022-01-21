Председатель ГД Вячеслав Володин предложил проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненных к ним лиц с 1 января 2022 года на 8,6%.

— Это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией, — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать на 8,6% пенсии военным пенсионерам и приравнянным к ним вышедшим на пенсию сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС, генпрокуратуры и Следственного комитета. В целом это порядка 2,6 миллиона человек.