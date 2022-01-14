Вячеслав Володин продолжает решать проблему саратовских долгостроев.

Володин предложил региональным властям провести ревизию всех недостроенных домов, дольщики которых уже получили денежные компенсации, и найти все-таки возможность их достроить.

Один из таких долгостроев находится в Саратове рядом со стадионом «Спартак».

Володин отметил, что при сдаче этих домов квартиры можно будет предоставлять нуждающимся категориям граждан — многодетным семьям и детям-сиротам Саратовской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».