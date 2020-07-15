Сегодня, 15 июля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о судьбе четырех саратовских долгостроев. Видеобращение опубликовано в группе его сторонников в соцсети Instagram.

— Принято решение по «Согласию» — это дом в Энгельсе. Документы должны поступить сегодня-завтра в регион. Сегодня состоится комитет по аудиту по «СУ-164». Завтра планируется этот вопрос вынести для рассмотрения на Наблюдательный совет. Ожидаем решения. Также в течение июля, если подготовят документы, программа-максимум — рассмотрение дома «Жемчужина» на Гвардейской улице, это, соответственно, «Стройинтерсервис», 4 проезд Чернышевского, подчеркиваю, дом 1, город Саратов. Все идет на достройку. Возможно, до конца месяца будет принято решение по дому на Федоровской улице, 6, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что на следующий месяц «должны остаться» четыре дома, а если чиновники поработают без отпусков, то «можно будет помочь решить проблемы людям в августе».

Вячеслав Володин отметил, что сделает все для того, чтобы оказать помощь людям и не снимать вопросы с контроля, пока последний дом не получит компенсацию или решение на достройку.