Спикер ГД Вячеслав Володин предложил саратовцам оставлять свои вопросы к Правительству РФ в комментариях на его телеграм-канале.

— «Ежегодно Правительство отчитывается перед депутатами о результатах своей деятельности. Это закреплено в статье 114 Конституции РФ. В 2021 году отчет Правительства РФ состоялся 12 мая, в 2020 году — 22 июля.

Сегодня поступает много обращений от наших граждан: о росте цен, импортозамещении, сохранении рабочих мест. В этой связи приняли решение назначить отчет на более ранний срок — 7 апреля.

Председатель Правительства в ходе подготовки будет встречаться с фракциями, министры — с профильными комитетами Государственной Думы.

Если у вас есть вопрос, который вы считаете важным, предложите его в комментариях, – заявил Вячеслав Володин.