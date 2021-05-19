Председатель ГД Вячеслав Володин в эти минуты проводит встречу с жителями Петровского района.

Он предложил сформировать паспорт проблем района, чтобы поэтапно их решать. И начать с тех тем, которые волнуют наибольшее количество людей.

На встрече обсудили вопросы развития района: ремонт дорог, благоустройство, здравоохранение, образование, сохранение культурного наследия и другие.

Федеральный политик отметил, что проблемы нужно решать сообща. Часть возьмет на себя он, а другой должен заняться регион и район.