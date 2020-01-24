При посещении предуниверсария председатель госудмы РФ Вячеслав Володин предложил создать проектную школу при Политехе.

—Надо создать аналогию «Саратовгражданпроекта» при СГТУ. Конечно, из соседних регионов даже к нам приезжают, заказывают. А проекты типовые, старые, без творческой составляющей. Мозги есть у нас, возможности есть, — сказал Володин.

При этом он отметил, что в регионе при строительстве важных объектов иногда искусственно завышаются цена на материалы и оборудование.

—Подрядчикам создаются условия, при которых у них не остаётся выбора, приходиться брать определенных субподрядчиков. Плюс получаем проблемы при реставрации позднее, — говорит спикер.

Представитель «Саратовгражданпроекта» пояснил, что проектировщики хотели бы развернуться на более масштабные проекты, но ограниченность площади не дает им это сделать.

—Как раз ограниченная площадка и даёт возможность для творчества. Проекты уходят. Скоростной трамвай Питер проектирует. Реставрация объектов культурного наследия — Москва. Теряем школу. Раньше три института крупных было. Теперь остался единственный, остатки. — отметил Вячеслав Володин.