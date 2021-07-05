Сегодня, 5 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов посетил набережную.

Он обсудил с чиновниками ее продление и призвал использовать все возможности. Он предложил создать еще несколько пляжей и отметил, что здесь большая береговая линия, но обустроено лишь 3,9 километра набережной и 531 метр пляжа.

Федеральный политик призвал реализовать проект по благоустройству 1,168 километра набережной за год. По его словам, можно завершить набережную в Октябрьском районе и выйти в Заводской. Он отметил, что деньги придут сами, если найдутся решения по подходам.