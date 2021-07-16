Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел строящуюся детскую поликлинику в 11 микрорайоне Солнечного-2 в Саратове.

С просьбой о ее возведении к федеральному политику обращались местные жители во время предыдущих встреч. На строительство объекта было выделено федеральное финансирование.

Сейчас идет кладка второго этажа, строительство планируют закончить октябрем. Поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену.

Федеральный политик предложил министерству здравоохранения создавать условия для тех студентов, кто собирается идти работать в государственные больницы и поликлиники: выплачивать стипендию, обеспечивать жильем, формировать учебный план подготовки и практику с учетом будущего места работы.

— У нас с вами много поликлиник, которые надо построить. Вот эта – в рамках федерального бюджета. Вы начали строить поликлинику в Юбилейном. Мэр у нас инициировал проект поликлиники в Заводском районе, в Авиаторе. И мы еще планируем объект в микрорайоне Звезда. У нас свой университет. Нам надо здесь выходить на те формы сотрудничества, которые бы позволяли укомплектоваться кадрами. Для этого надо на первом курсе уже искать тех, кто к вам придет потом. Доплачивать стипендию. Никто не мешает вам это делать. Обеспечивать общежитием, квартирами обеспечивать, соединять студента медицинского вуза с той поликлиникой или больницей, куда он придет, ему формировать с учетом этого учебный план подготовки, чтобы у него практика была в конкретно этой поликлинике, в конкретной больнице. Об этом речь идет. Как только мы выйдем на такие отношения с университетом, у нас комплектоваться по-другому будут и кадры медицинских учреждений, — отметил Вячеслав Володин.