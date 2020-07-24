Председатель госдумы РФ Вячеслав Володин осмотрел ход реконструкции сквера Марины Расковой в Заводском районе Саратова.

Ему рассказали, что срок гарантии на строительные работы пять лет. Вячелсав Володин отметил, что городу нужно переходить на более длительные сроки и сделать так, чтобы за сквером следил тот, кто его строил. Кроме того, он предложил увеличить сроки гарантии на зеленые насаждения с года, как сейчас, до двух лет, чтобы городским властям не пришлось на будущий год их пересиживать, если деревья не приживутся.

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