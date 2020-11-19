Сегодня, 19 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин посетил Кировское троллейбусное депо Саратова.

Сотрудники депо рассказали о нехватке запчастей, плохом состоянии контактных сетей, отсутствии ремонта.

—Надо принимать такие же решения, как в Ленинском депо. Посмотрим, что необходимо. Просчитывайте, какая должна быть зарплата. Надо понять, что необходимо сделать, чтоб сюда приходила молодежь и оставалась надолго. Главное здесь — человек, — подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, в прошлые приезды в Ленинское депо он взял под свое крыло СГЭТ. После этого начинающие водители стали получать минимум 30 тысяч рублей, опытные от 40 до 60 тысяч рублей. После роста зарплаты на работу в Кировское депо вернулись 14 человек, а 42 подали документы на обучение.

Сотрудники Кировского депо отметили, что если зарплата здесь будет от 30 тысяч рублей, сюда пойдут работать слесари и ремонтники. Федеральный политик пообещал помочь в поиске средств на повышение зарплат сотрудникам.