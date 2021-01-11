Сегодня, 11 января, председатель ГД Вячеслав Володин посетил поселок Завокзальный и встретился с его жителями. Люди часто обращались в паблик и общественную приемную по поводу отсутствия дорог, тротуаров, освещения.

Он рассказал, что тротуары будут ремонтировать в этом году. А еще отметил необходимость проанализировать актуальность строительства нового детского сада.

Федеральный политик предложил местным властям за два месяца разработать трехлетний проект комплексного развития поселка Завокзальный, а также программу развития остальных поселков города, заниматься ими в рамках отдельного финансирования.

