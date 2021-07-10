Председатель госдумы РФ Вячеслав Володин в Турках ознакомился с ходом строительства бассейна. Он располагается рядом со школой и будет соединен с ней крытым переходом.

О необходимости бассейна в поселке рассказывали жители. При поддержке Володина было найдено финансирование. Депутат областной думы Андрей Воробьев, который занимается возведением спортобьекта, рассказал, что работы планируют закончить в октябре.

— У этого подрядчика культура строительства выше, чем у некоторых организаций. В сложной ситуации в прошлом и позапрошлом годах, когда никто не брался строить саратовские школы в микрорайоны «Звезда» и «Авиатор», именно он откликнулся и помог. И сюда, в Турки, не было особо желающих приходить на строительство, — сказал довольный увиденным Вячеслав Володин.

После окончания возведения бассейна Вячеслав Володин предложил Андрею Воробьеву обсудить с жителями предпроектные решения по реконструкции школы и вопрос, где необходимы пешеходные дорожки в поселке в первую очередь.

— Ваш приоритет – вопросы благоустройства Турков, Романовки, Самойловки, Аркадака, Балашова, – сказал ему Володин.

Напомним, в 2019 году при поддержке Вячеслава Володина бассейн был построен в Романовке, в 2020 – в Самойловке, в этом году появится и в Турках.