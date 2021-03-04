Сегодня ан встрече с директорами школ, заведующими детскими садами и представителями родительских комитетов Аткарска председатель госдумы России Вячеслав Володин предложил воссоздать в городе педагогический колледж.

В ходе встречи обсудили судьбу одного из самых красивых зданий Аткарска — бывшей женской гимназии. Это объект культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1907 году для женской Алексеевской гимназии. В прошлом году в рамках программы Володина по сохранению историко-культурного наследия был разработан проект реконструкции.

Володин предложил воссоздать здесь педагогический колледж, который сможет обеспечивать кадрами область. В случае, если жители поддержат эту идею, Вячеслав Володин пообещал найти финансирование на восстановление здания.

Он рассказал, что также будет выделено финансирование на текущее содержание школ и садиков Аткарска и Аткарского района. Половину суммы найдет Володин, вторую половину — местная и региональная власти.