Сегодня, 19 марта, председатель ГД Вячеслав Володин встретился с представителями техникумов и колледжей региона.

На сегодняшний день в области есть 51 такое учреждение. Во всех есть проблемы с содержанием зданий, техникой, оборудованием, на котором учат высококлассных специалистов.

Федеральный политик поинтересовался, какая зарплата у начинающего преподавателя в техникумах и получил ответ, что это 15 тысяч рублей.

Он рассказал, что в одном из техникумов его помощники обнаружили колбасный цех.

Первый этаж там сдают в аренду, чтобы выживать. А в техникуме готовят закройщиков.

Он предложил ввести доплату за классное руководство в учреждениях до пяти тысяч рублей, как в школах.

Федеральный политик будет искать дополнительное финансирование на расходы колледжей и техникумов в размере 50 процентов от суммы в размере двух тысяч рублей на ученика.

Вторую половину берет на себя регион. Это касается областных образовательных учреждений.

Аналогичное решение ранее было принято по школам и детским садам.

— Если мы не будем решать эти проблемы, у нас не будет профессиональных специалистов. Пересмотрите бюджетное финансирование. И давайте думать о дальнейшей помощи и развитии техникумов. Надо открывать новые, востребованные направления, — сказал Вячеслав Володин.