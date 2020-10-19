Во время своего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин предложил прокурору Саратовской области Сергею Филипенко разработать законопроект о строительстве.

Видеообращение размещено в паблике сторонников федерального политика.

Речь идет о запрете сдавать микрорайоны без социальной инфраструктуры, от этого страдают жители. А разрешение на строительство выдавалось бы только в том случае, если параллельно построят поликлинику, школу, детский сад, дороги.

Вячеслав Володин отметил, что такая практика опробована в Москве, Краснодарском крае, Пензе.