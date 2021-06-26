На встрече с представителями спортивной сферы Саратова председатель ГД Вячеслав Володин обсудил планы по развитию этого направления.

Он предложил рассмотреть выделение средств на текущее содержание спортивных учреждений по аналогии с выделением финансирования на школы, детские сады и техникумы, решить вопрос с финансированием выездных мероприятий. Сейчас это ложится на плечи родителей, но не у всех есть возможность оплачивать расходы на детские соревнования, из-за чего приходится отказываться от участия.

А также обсудить вопрос строительства спортивных сооружений открытого и закрытого типов на площадках, которые освобождаются после сноса ветхих и аварийных домов Саратова.