Председатель Государственной думы Вячеслав Володин решил написать письмо партии КПРФ с предложением выдвинуть депутата Николая Бондаренко для участия в выборах в федеральный парламент по 163 округу Саратовской области. Об этом он сообщил в интервью Znak.com.

Федеральный политик отметил, что у коммуниста нет другого выхода, кроме как «к нему в округ».

Напомним, федеральный политик подавал заявление на участие в предварительном голосовании ЕР 14 мая.

Напомним, политик подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» 14 мая.