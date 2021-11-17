На пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к Вячеславу Володину с просьбой, чтобы в зал пленарных заседаний и на заседания комитетов пускали только привитых представителей Правительства РФ.

-Маленькая просьба: пусть представители правительства приходят только привитыми. А то у нас тут красная зона, в том углу, – заявил Владимир Жириновский.

После этого Вячеслав Володин обратил внимание представителя правительства в Госдуме Александра Синенко на эту просьбу.

-Мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Александр Юрьевич, обращаю ваше внимание, в зал представители от правительства должны приходить с QR-кодом. А вы зря смеетесь. Правительство законопроект внесло в Государственную Думу, чтобы эта норма была распространена на всех граждан. С себя надо начинать, – отметил Володин.