Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пригрозил отозвать деньги, если чиновники начнут ремонтировать тротуары перед учреждениями власти. Обращение спикера госдумы появилось на странице его сторонников в сети Instagram.

-Добрый день, дорогие друзья! Сегодня о любимом проекте — о тротуарах. Хочется еще раз об этом сказать, потому что мы с вами договорились в этом году за счет привлеченных ресурсов, — а объем этих средств порядка 500 миллионов рублей, плюс около 100 миллионов средства города, — мы должны с вами решить задачу строительства тротуаров рядом с садиками, школами, поликлиниками, больницами, учреждениями культуры.

Никак по-другому. И, просьба, на этом сориентировать внимание, в первую очередь, общественных наших советов. Что касается следующего года, мы должны заняться тротуарами там, где их нет, там, где они требуют обязательной реконструкции. И лишь в последнюю очередь — рядом с администрациями, рядом с учреждениями власти. Если, уважаемые друзья, поступите по-другому, ничего личного, средства будут отозваны. А что касается доверия и будущей работы, думайте, как найти себе работу в другом месте, — сказал Вячеслав Володин.