Спикер ГД Вячеслав Володин пресек открытие супермаркета в здании саратовского кинотеатра «Пионер»

Жители Саратова давно обеспокоены судьбой здания. Если раньше там располагался кинотеатр, то в последние годы его площадь была частями переведена в коммерческое использование. В здании кинотеатра расположилось творческое пространство, но это не сильно беспокоило граждан, поскольку объект сохранил свое социальное значение.

Беспокойства начались, когда член общественной палаты Мартирос Казаросян, который должен отстаивать интересы граждан, выкупил 500 квадратных метров площади и решил открыть там супермаркет.

Превращение культурного-социального объекта в торговый дом возмутило граждан. Кроме того, работа супермаркета предполагает подъезд грузовой техники, что недопустимо на пешеходной зоне проспекта Кирова.

Дело приобрело иной оборот после вмешательства председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сейчас администрация города планирует принять ряд мер для пресечения открытия там супермаркета.