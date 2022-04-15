Вячеслав Володин посетил усадьбу Борисова-Мусатова в Саратове, в которой в этом году должна пройти реставрация.

Усадьба, где жил и работал художник, вошла в программу сохранения историко-культурного наследия, которую Вячеслав Володин инициировал в 2019 году. В конце прошлого года объект был включен в федеральный бюджет.

На реставрацию дома Борисова-Мусатова уже выделено финансирование. В течение года необходимо провести и завершить реставрацию. Однако до сих пор на конкурс не вышла организация, которая бы занялась этими работами. При этом стоимость работ существенная – 170 тыс. руб. за квадратный метр. Если конкурс будет провален, то деньги вернутся в федеральный центр.

Вячеслав Володин призвал бороться за объекты историко-культурного наследия, сохраняя нашу историю.