Председатель парламента России Вячеслав Володин пригласил жителей Саратовской области посетить Парк покорителей космоса.

— Значимое место в жизни Юрия Гагарина занимала Саратовская область. В городе Саратове он учился в индустриальном техникуме, в местном аэроклубе впервые поднялся в небо на самолете Як-18, на саратовскую землю приземлился его «Восток-1», рядом с Волгой. Кстати, на днях в аэроклубе началась реконструкция, осенью этого года планируем завершить работы.

Имя первого космонавта увековечено не только в названиях улиц городов Саратовской области, но и присвоено новому аэропорту. Он стал вторым крупным аэровокзальным комплексом в новейшей истории России, который был построен с нуля летом 2019 года. Также имя Гагарина носит технический университет и Народный музей.

Создание Парка покорителей космоса имни Юрия Гагарина позволит приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях, ее написавших.

Приглашаю посетить Парк покорителей космоса на Саратовской земле. Надеюсь, вам он понравится, — сказал спикер госдумы.