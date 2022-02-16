-Как с вами договаривались, выработаны новые меры по защите детей от насилия.

Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов.

Нередко насилие над ребёнком, используя своё положение, совершает человек, от которого жертва зависит.

В этой связи принято решение ввести отягчающие обстоятельства, если преступление совершено лицом:

— проживающим с ребёнком;

— несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего;

— осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Законом ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих случаях наказание составит до одного года лишения свободы.

Кроме того, вводится ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета — до шести лет лишения свободы.

Меры, которые приняты, не окончательные. Работа будет продолжена далее.

Убеждён, что за любое преступление против ребёнка приговор должен быть жёстким, — написал в своем телеграме спикер ГД РФ Вячеслав Володин.