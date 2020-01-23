Сейчас в саратовском лицее №3 проходит встреча председателя Государственной думы России Вячеслава Володина с активом Саратова, на которой спикер нижней палаты российского парламента рассказал о работе в 2019 году и о планах на наступивший 2020 год.

Вячеслав Володин начал встречу с того, что напомнил собравшимся о том, что ранее в России Саратов по численности населения занимал третье место. После Москвы и Санкт-Петербурга, а сейчас на 17 и, что очень многое зависит от людей, присутствующих в зале. Спикер привел в пример школу №99, которую посетил ранее.

-99 школа — первый из 23 объектов культурного наследия, которые мы будем реставрировать. Но стоимость квадратного метра реставрации там 90 тысяч, когда новых школах стоимость 40-45 тысяч. Освоить деньги или построить школу — разные пути. Вот почему мы на 17 месте в России по населению часть людей, которые должны заниматься развитием города, они занимаются осваивание денег, — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, в Саратове околоправительственные структуры распределили 141 гектар земли тем, кто ей пользовался неэффективно.

—Школ нет, поликлиник нет, транспорта нет. Нельзя чтобы микрорайоны строились в поле без всякой инфраструкты, а у нас это есть, — напомнил он собравшимся и призвал их пересмотреть свои подходы к работе.