Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о работах по строительству линии скоростного трамвая.

На эти цели выделено 330 миллионов рублей — закупку тяговой подстанции, сетевого оборудования.

— Если мы будем ждать, когда будут поставлены подстанции и сетевое оборудование, понятно, пройдет время. Мы потеряем июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Было бы правильно нам начать работы уже непосредственно на всем третьем маршруте трамвайном — от Мирного переулка до 6 Дачной. Это работы большие, дорогостоящие. У нас остаточная стоимость реализации проекта составляет 5 миллиардов и 970 миллионов. Чтобы комфорт пришел со скоростным трамваем, быстрая езда позволила добираться до работы или до дома за короткий промежуток времени, — отметил федеральный политик.

Он поставил задачу найти деньги и обратился к саратовским чиновникам, чтобы те не медлили с запуском проекта.

— Речь идет не только о прокладке трамвайных путей, речь идет не только об установке тяговых подстанций, сетевого оборудования и приобретении новых трамваев. Речь идет о выносе большого количества коммуникаций, которые сейчас находятся под трамвайными путями. На той же улице 50 лет Октября, где идет трамвай, фактически под ним проложены газопроводы — их необходимо выносить. Денежные средства на это входят в проект, составляют порядка полутора миллиардов рублей, — добавил он.

Вячеслав Володин уточнил, что если не получится запустить проект в этом году, он уйдет на будущий. В свою очередь, федеральный политик сделает все возможное для того, чтобы этого не произошло.