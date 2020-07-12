Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников «перестроиться» и усерднее заниматься федеральными проектами.

Он указал на проблемы со строительством Дворца водных видов спорта, цирка, поликлиники в Солнечном-2, театра оперы и балета. Их нужно решить, иначе «только прямые финансовые потери» для региона составят пять миллиардов рублей.

— Правильно было бы собирать вещички с пляжа, закончить кушать шашлыки, выгуливать корги, прекратить отдых и заняться решением вопросов, — сказал председатель Госдумы. Видеозапись его обращения появилась в паблике его сторонников в Instagram.

Он призвал чиновников перестроить подход к работе.