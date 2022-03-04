Председатель ГД Вячеслав Володин призвал депутатов помочь семьям погибших и пострадавших в спецоперации на Украине российских военных.

-Вы знаете о решениях, принятых вчера Президентом. О поддержке семей погибших военнослужащих. О тех, кто ранен. Давайте, со своей стороны, окружим заботой семьи военнослужащих, тех, где есть погибшие, и поможем тем, кто ранен.

Нам надо сейчас всем объединиться, сделать все для того, чтобы, с одной стороны, преодолеть вызовы, с другой стороны, поддержать наших ребят,— обратился Володин.