Председатель ГД Вячеслав Володин затронул тему обманутых дольщиков в Саратове. Об этом сообщили в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

Федеральный политик отметил, что жителям Саратова, Энгельса и Балакова были выплачены компенсации порядка десяти миллиардов рублей.

За счет средств федерального бюджета оказана помощь гражданам, которые должны были получить квартиры в 33 домах.

Жителям Саратова, Энгельса и Балакова были выплачены компенсации порядка десяти миллиардов рублей.

Представитель администрации в суде заявил — ущерба городу нет. Тогда кому? Жителям? Около 5,5 миллиардов рублей выплат были сделаны из федерального бюджета — значит государству. Если по 43 домам выделялись компенсационные участки — значит бюджету области, — отметил федеральный политик.

Он призвал мэра города Михаила Исаева публично ответить, пострадал город от недобросовестных застройщиков или нет.

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