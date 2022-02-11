Во время рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин раскритиковал местные власти за показуху.

Володин призвал городской менеджмент навести порядок в городе и создать эффективную систему управления областным центром.

Это особенно нужно сейчас, когда Саратов территориально вырос, но руководство 7-ми районами остается централизованным.

Каждый глава района, по словам Володина, должен иметь полномочия и зону ответственности. Тогда спрашивать за решение текущих вопросов, как, например, уборка снега и другое благоустройство, можно будет с них.

Володин снова заострил внимание на некачественной уборке снега:

— Михаил Александрович, заканчивайте заниматься показухой. Валерий Васильевич, у вас есть все возможности в соответствии с федеральным законом. Вы вправе объявить взыскание, снять с должности – давайте работать. Со снегом не получается. Почему не получается с уборкой снега? А потому что не слышат никого. Все централизовали. Глава района должен отвечать за вывоз снега, мусора, ремонт тротуаров, озеленение, заниматься бродячими собаками. Ему надо создать инструменты решения этих вопросов. Вот там пусть будут и МУПы, и другие структуры. И с него надо спрашивать. Вот стоит глава района. Есть у него полномочия? Нет. 7 районов теперь уже. Территория практически равна территории Москвы. И все хотим управлять из одного центра. Михаил Александрович, берите себе профессиональных людей, потому что нет компетенции ни у одних, ни у вторых, ни у третьих. Заканчивайте междусобойчик. Взяли дружков-товарищей. Тогда соберите их и скажите: «Вот у нас есть вызов – снег. Мы должны город очистить. Не сможем – придется уйти». И уйдете.