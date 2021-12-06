Сегодня, 6 декабря, в парламенте прошли слушания на тему поддержки волонтерского движения в России, в ходе которых спикер ГД Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость финансирования частных приютов наряду с государственными.

— Есть огромное количество частных приютов, где люди, исходя из гражданской ответственности в первую очередь, и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывают им помощь. Им надо создать условия, помочь, для того чтобы закупить корм и воду, — заявил Володин.

Напомним, ранее он призывал региональные власти решить проблему с бродячими собаками и рассмотреть возможность выдачи грантов частным приютам.