Председатель ГД Вячеслав Володин на заседании Госдумы предложил министерству финансов обсудить вопрос об использовании в промышленности пальмового масла.

Он отметил, что многие говорят о вреде продукта, но при этом отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах.

— Постараемся в ходе обсуждения с участием профильных министерств Правительства и комитетов Госдумы выработать решения. Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию. Свое слово должны сказать эксперты. Как только выработаем предложения, обязательно доведем до вашего сведения. Сегодня очевидно, что лишение налоговых льгот и повышение ставки НДС до 20% не решило задачу. Поставки пальмового масла в нашу страну после принятых поправок в Налоговый кодекс сократились примерно на 7 процентов. Но буквально через несколько месяцев вновь стали расти. По последним данным, в январе этого года ― на 18,8 процента к январю 2020 года, — обозначил федеральный политик.