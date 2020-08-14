Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о причинах срыва программы по строительству жилья для сирот, многодетных семей. Запись его выступления на закрытом совещании опубликовали в группе его сторонников в соцсети Instagram.

— С одной стороны — министр финансов Саратовской области, который мыслит, как бухгалтер, и для него самое главное — сэкономить и не искать новые деньги, с другой стороны — Леонид Писной. Объясню: стоимость квадратного метра жилья, а именно по этой стоимости Саратовская область выкупает жилье у застройщиков, — 32,489 тысячи рублей, в Пензенской области — 37,576 тысячи рублей, в Волгоградской области — 38,474 тысячи рублей, в Воронежской области — 39,025 тысячи рублей. Область заинтересована в том, чтобы меньше потратить, меньше искать, ее это устраивает. А так как панельному домостроению у нас есть только Леонид Писной, понятно, что это та стоимость, по которой он может предложить жилье эконом-класса без отделки и тому подобное, не модернизируя свое производство и не выводя его на общий ценовой рынок, — подчеркнул федеральный политик.

Он отметил, что вопрос сговора «пусть проверяют ФАС и прокурор», но он может быть не материально-корыстный, а сговор «родственных душ, когда одни хотят меньше нести нагрузку и искать средства, а другой хочет не меняться, но при этом удерживаться на рынке».

Вячеслав Володин сказал, что экономии на людях быть не должно. По его мнению, программа детей-сирот реализована наполовину потому, что на рынке нет такого жилья. Если уйти в ценовую составляющую Волгограда и Воронежа, ситуация изменится. Он также удивился, почему при начале формирования бюджета министр финансов региона ушел в отпуск.

Председатель ГД призвал создавать условия для исполнения программы, решения проблем переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а не только избранным и тем, кто строит дома высотой в 30 этажей в центре города.