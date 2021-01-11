Председатель ГД Вячеслав Володин в ходе своего визита в Саратов встретился с бизнесменами. Те ранее обращались к нему с открытым письмом.

Федеральный политик призвал региональный Роспотребнадзор принимать обоснованные ограничения из-за пандемии.

—Мы должны бороться с распространением инфекции и сделать все, для того чтобы, несмотря на пандемию, остался бизнес, сфера культуры. Садитесь, обсуждайте, принимайте грамотные решения, — отметил он.

Вячеслав Володин сказал, что нужно рассмотреть варианты поддержки бизнеса на уровне региональной и городской власти, а не только на федеральном уровне.

