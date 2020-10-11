Сегодня, 11 октября, председатель ГД Вячеслав Володин обратился к саратовским депутатам.

Он отметил, что местные “миллиардеры и миллонеры” должны решать проблемы, а власть — эффективно работать между уровнями.

Председатель ГД поинтересовался у мэра Саратова Михаила Исаева о том, кто работает в микрорайоне “Звезда” из народных избранников, но ответа так и не получил.

В комментариях под этой записью в соцсети Instagram паблика сторонников федерального политика горожане отметили, что депутаты обычно ничего не делают, только обещают.