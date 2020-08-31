Сегодня, 31 августа, председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел усадьбу вице-губернатора Александровского и доходный дом Яхимовича — Дом с кариатидами.

Первое здание построили в начале XIX века, но оно стоит заброшенным около 15 лет. За ним находится комплекс из семи строений.

— Приберут к рукам, а потом скорее всего построят здесь элитное жилье, — отметил Вячеслав Володин.

— Не получится, это охранная зона, — ответил ему начальник управления по охране культурного наследия Владимир Мухин.

Председатель ГД обратил внимание на новодел, который находится на территории памятника.

Он призвал выяснить, кто допустил подобное, и напомнил о такой же ситуации у Предуниверсария.

Отметим, что дом с кариатидами находится в аварийном состоянии, он разрушается грунтовыми водами, пожаром и временем.

Председатель ГД призвал сохранить его. Варианты сохранения здания будут продуманы.



