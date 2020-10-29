В ходе сегодняшнего визита председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел строящуюся в десятом микрорайоне Солнечного-2 поликлинику.

Федеральный политик критиковал подрядчика за медленную работу в прошлый приезд. Если в этом году объект не сдадут, деньги вернутся в федеральный центр и регион будет вынужден сам искать финансы.

Вячеслав Володин отметил, что нельзя затягивать строительство. Нерасторопность заказчика и тех, кто обеспечивал строительство, привела к тому, что сейчас благоустройство идет при минусовых температурах.

— Надо формировать областную программу по строительству поликлиник в микрорайонах и брать на себя обязательства. На сегодняшний день в микрорайонах не хватает около 8 поликлиник. Привел пример Ласточкино, Юбилейного, Солнечного и других. Нам надо строить минимум три поликлиники в год, — сказал он.

Напомним, в 2019 году местные жители обращались в общественную приемную Вячеслава Володина и рассказали об отсутствии медучреждения. В ноябре этого же года он встретился с жителями и потом было принято решение о строительстве. Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену.



