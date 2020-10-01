Сегодня, 1 октября, председатель ГД Вячеслав Володин побывал в Мирном переулке, который станет частью пешеходного кольца.

Здесь планируют благоустроить сквер, многое время тут стоят ларьки.

Федеральный политик призвал заняться этим вопросом, подать иски.

Отметим, что для конца работ по созданию пешеходного кольца осталось благоустроить площадь Кирова, сквер на улице Вавилова от Рахова до Мирного переулка, сквер Борцов революции 1905 года, 2-ю Садовую улицу от Чернышевского до набережной, участок новой набережной.