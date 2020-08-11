Сегодня, 11 августа, председатель госдумы Вячеслав Володин встретился с общественным советом на стройплощадке школы в поселке Приволжский Энгельсского района.

Местные жители жаловались на отсутствие взаимопонимания с подрядчиком, на что федеральный политик отметил — за работу с обеими сторонами должен отвечать заказчик.

Недовольство касалось и закупки компьютеров — всего 15 по проекту на класс. Оказалось, что на все оборудование в школе предусмотрено 200 миллионов рублей, но в «Лицее-интернате 64» его брали по цене в два с лишним раза меньше — самое современное.

Председатель ГД поручил выяснить, почему так завышены цены на оборудование, а также на стоимость квадратного метра строительства — она даже больше, чем в предуниверсарии.

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Школу должны сдать к новому учебному году.

Напомним, местные жители писали коллективное письмо, где было свыше двух тысяч подписей, Вячеславу Володину. Он добился выделения средств из федерального бюджета на строительство, школы здесь ждали 15 лет.