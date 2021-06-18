Председатель ГД Вячеслав Володин прокомментировал введение закона о снижении нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до десяти километров в час. Об этом сообщает ТАСС.

— За последнее время звучал ряд инициатив от депутатов Госдумы, представителей правительства. Озвучиваемые инициативы, с одной стороны, недостаточно проработаны, несут в себе увеличение коррупции и ошибок при определении превышения скорости. С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы, — отметил он.

Федеральный политик выразил недоумение к чему были эти предложения при отсутствии наличия нештрафуемого порога скорости в населенных пунктах до 10 километров в час. Он добавил, что в ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки.