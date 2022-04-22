Вячеслав Володин настоятельно рекомендует властям Саратова до 30 июня развернуть работы по реализации проекта скоростного трамвая.

В противном случае деньги на строительство трамвая будут отозваны, — сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Вячеслав Володин рассказал, что Саратовская область вошла в 10-ку пилотных регионов по развитию городского электротранспорта.

Он отметил, что к работе по реализации проекта скоростного трамвая городским и региональным властям необходимо приступать уже со следующей недели.