В эти минуты Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями поселка Соколовый рассказал о принятом решении по расположению будущего областного тубдиспансера. Володин уточнил, что он будет находиться перед инфекционной больницей, строительство которой сейчас на завершающей стадии.

—Люди, которые переживали, что больница будет рядом с жилыми домами, могут быть спокойны. Фактически два больничных городка будут иметь по ряду направлений общую инфраструктуру, – сказал Володин.

Напомним, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Саратов поддержал проект строительства нового противотуберкулезного диспансера и вынос его за пределы города.

Вячеслав Володин рассказал и о планах по строительству служебного жилья для врачей. Сейчас начинается возведение дома для будущих сотрудников инфекционной больницы. Жилье будет находиться в Елшанке, на месте снесенных аварийных бараков. Володин предложил оставшиеся свободные участки отдать под строительство жилья на 200 квартир для врачей будущего противотуберкулезного диспансера.