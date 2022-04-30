Общался с журналистами. Просили прокомментировать то, что Россия перестала поставлять газ в некоторые страны Европы.
На мой взгляд, это правильное решение.
Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран.
При этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.
В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать.
А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа».
Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?
Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год».